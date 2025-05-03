https://ria.ru/20250503/vuchich-2014756848.html

Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия

Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 03.05.2025

Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия

Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия, передает РТС. РИА Новости, 03.05.2025

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2025-05-03T10:38:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия, передает РТС."Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", — говорится в релизе.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.

https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, сша, флорида, александр вучич, рудольф джулиани, дональд трамп