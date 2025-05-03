Рейтинг@Mail.ru
Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 03.05.2025 (обновлено: 10:53 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vuchich-2014756848.html
Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия
Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 03.05.2025
Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия
Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия, передает РТС. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:38:00+03:00
2025-05-03T10:53:00+03:00
в мире
сербия
сша
флорида
александр вучич
рудольф джулиани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия, передает РТС."Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", — говорится в релизе.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html
сербия
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, флорида, александр вучич, рудольф джулиани, дональд трамп
В мире, Сербия, США, Флорида, Александр Вучич, Рудольф Джулиани, Дональд Трамп
Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия

Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия и вернется в Сербию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия, передает РТС.
"Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград", — говорится в релизе.
Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вучич заявил, что приедет в Москву на День Победы
23 апреля, 21:09
 
В миреСербияСШАФлоридаАлександр ВучичРудольф ДжулианиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала