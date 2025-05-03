https://ria.ru/20250503/vsu-2014819517.html

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:47:00+03:00

2025-05-03T22:47:00+03:00

2025-05-03T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", — написал он.По словам главы региона, пострадавшие с баротравмами и контузиями сами обратились в Шебекинскую ЦРБ. Впоследствии бригады скорой доставили пожилую женщину в белгородскую городскую больницу № 2, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался.Ранее в субботу ВСУ атаковали с помощью дронов два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района. Пострадала женщина, у нее диагностировали баротравму. Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.

https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, курская область