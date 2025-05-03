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При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 03.05.2025 (обновлено: 23:43 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vsu-2014819517.html
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области
Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:47:00+03:00
2025-05-03T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
курская область
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", — написал он.По словам главы региона, пострадавшие с баротравмами и контузиями сами обратились в Шебекинскую ЦРБ. Впоследствии бригады скорой доставили пожилую женщину в белгородскую городскую больницу № 2, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался.Ранее в субботу ВСУ атаковали с помощью дронов два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района. Пострадала женщина, у нее диагностировали баротравму. Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Курская область
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

При обстреле ВСУ пострадали 3 жителей села Архангельское в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", — написал он.
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По словам главы региона, пострадавшие с баротравмами и контузиями сами обратились в Шебекинскую ЦРБ. Впоследствии бригады скорой доставили пожилую женщину в белгородскую городскую больницу № 2, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался.
Ранее в субботу ВСУ атаковали с помощью дронов два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района. Пострадала женщина, у нее диагностировали баротравму.
Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:
  • три автомобиля получили повреждения из-за прилетов снарядов в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа;
  • село Муром подверглось атаке двух БПЛА;
  • в населенном пункте Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения;
  • поселок Уразово в Валуйском округе атаковали три беспилотника;
  • в селе Двулучное от детонации дрона выбило окна в частном доме;
  • село Мокрая Орловка в Грайворонском округе подверглось обстрелу.
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковКурская область
 
 
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