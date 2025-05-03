При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области
При обстреле ВСУ пострадали 3 жителей села Архангельское в Белгородской области
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Семья из трех человек пострадала в результате прилета боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", — написал он.
По словам главы региона, пострадавшие с баротравмами и контузиями сами обратились в Шебекинскую ЦРБ. Впоследствии бригады скорой доставили пожилую женщину в белгородскую городскую больницу № 2, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался.
Ранее в субботу ВСУ атаковали с помощью дронов два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района. Пострадала женщина, у нее диагностировали баротравму.
Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:
- три автомобиля получили повреждения из-за прилетов снарядов в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа;
- село Муром подверглось атаке двух БПЛА;
- в населенном пункте Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения;
- поселок Уразово в Валуйском округе атаковали три беспилотника;
- в селе Двулучное от детонации дрона выбило окна в частном доме;
- село Мокрая Орловка в Грайворонском округе подверглось обстрелу.
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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