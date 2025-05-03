https://ria.ru/20250503/vsu-2014804975.html

Дроны ВСУ разрушили две квартиры при ночной атаке на Новороссийск

Дроны ВСУ разрушили две квартиры при ночной атаке на Новороссийск - РИА Новости, 03.05.2025

Дроны ВСУ разрушили две квартиры при ночной атаке на Новороссийск

Две квартиры полностью разрушены, более 90 получили повреждения в Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА, необходимости в открытии ПВР нет, сообщил мэр... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:30:00+03:00

2025-05-03T19:30:00+03:00

2025-05-03T19:54:00+03:00

новороссийск

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Две квартиры полностью разрушены, более 90 получили повреждения в Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА, необходимости в открытии ПВР нет, сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале.В субботу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Новороссийск. По данным властей города, были повреждены два многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек. Также обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, произошел пожар.Поквартирные обходы домов выявили 22 квартиры в Восточном районе, в которых выбиты стекла. Работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время. Свет и интернет оперативно восстановлены, отмечается в сообщении мэра."В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены", - говорится в сообщении.Кроме того, в Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе повреждена 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир.Обследование территории продолжается."В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. Ситуацию держу на личном контроле, вся необходимая поддержка и помощь обязательно будет оказана", - заключил мэр.

https://ria.ru/20250503/ataka-2014776895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новороссийск, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, происшествия