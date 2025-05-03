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ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.05.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Украинские войска лишились до 60 военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях, где им нанесла поражение российская группировка "Днепр", сообщили в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:45:00+03:00

2025-05-03T12:45:00+03:00

2025-05-03T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска лишились до 60 военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях, где им нанесла поражение российская группировка "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Павловка, Каменское, Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Ромашково, Никольское, Велетенское, Садовое и Анионовка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 60 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и шесть автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность