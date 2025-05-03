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ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 460 военнослужащих и танк AMX производства Франции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:41:00+03:00

2025-05-03T12:41:00+03:00

2025-05-03T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потерял до 460 военнослужащих и танк AMX производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю: нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, франция, безопасность