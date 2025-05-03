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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 03.05.2025
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12:40 03.05.2025 (обновлено: 12:47 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vsu-2014769769.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 03.05.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:40:00+03:00
2025-05-03T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
сумская область
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.Х
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность, Сумская область
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МО: группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасностьСумская область
 
 
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