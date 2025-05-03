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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 03.05.2025

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:40:00+03:00

2025-05-03T12:40:00+03:00

2025-05-03T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.Х

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, сумская область