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Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска - РИА Новости, 03.05.2025
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:00:00+03:00
2025-05-03T11:00:00+03:00
2025-05-03T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
днепропетровск
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Днепропетровска - четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Ещё серия прилётов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ", - заявил Лебедев. Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, днепропетровск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Днепропетровск, Безопасность
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
ВС РФ поразили логистический центр ВСУ и украинских военных у Днепропетровска