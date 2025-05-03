https://ria.ru/20250503/vsu-2014758393.html

Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска - РИА Новости, 03.05.2025

Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:00:00+03:00

2025-05-03T11:00:00+03:00

2025-05-03T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

днепропетровск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Днепропетровска - четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Ещё серия прилётов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ", - заявил Лебедев. Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, сергей лебедев, днепропетровск, безопасность