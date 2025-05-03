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Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/vsu-2014758393.html
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска - РИА Новости, 03.05.2025
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:00:00+03:00
2025-05-03T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
днепропетровск
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Днепропетровска - четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Ещё серия прилётов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ", - заявил Лебедев. Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, днепропетровск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Днепропетровск, Безопасность
Российские войска поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

ВС РФ поразили логистический центр ВСУ и украинских военных у Днепропетровска

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В районе Днепропетровска - четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Ещё серия прилётов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевДнепропетровскБезопасность
 
 
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