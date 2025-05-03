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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 03.05.2025

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:26:00+03:00

2025-05-03T09:26:00+03:00

2025-05-03T09:27:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 10 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепр (город), херсонская область , россия, происшествия