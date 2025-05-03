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ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 03.05.2025 (обновлено: 09:15 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vsu-2014744201.html
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:22:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье был успешно поражен завод. На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной", — сказал собеседник агентства.По его словам, также достоверно известно, что на предприятии производили детали для БПЛА и собирали дроны.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html
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запорожье, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье

ВС России поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтрельба по целям ВСУ
Стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Запорожье был успешно поражен завод. На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, также достоверно известно, что на предприятии производили детали для БПЛА и собирали дроны.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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