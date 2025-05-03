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ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:22:00+03:00
2025-05-03T08:22:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье был успешно поражен завод. На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной", — сказал собеседник агентства.По его словам, также достоверно известно, что на предприятии производили детали для БПЛА и собирали дроны.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html
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ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье
ВС России поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ в Запорожье