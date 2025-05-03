https://ria.ru/20250503/vsu-2014744201.html

ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье

ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 03.05.2025

ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:22:00+03:00

2025-05-03T08:22:00+03:00

2025-05-03T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье под удар попал завод по ремонту военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье был успешно поражен завод. На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной", — сказал собеседник агентства.По его словам, также достоверно известно, что на предприятии производили детали для БПЛА и собирали дроны.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков