https://ria.ru/20250503/vsu-2014738638.html

ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области

ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области

Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T06:52:00+03:00

2025-05-03T06:52:00+03:00

2025-05-03T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. Ранее Капленко сообщил об атаке дрона ВСУ на дом пенсионерки. "Такие инциденты, к сожалению, постоянно... У нас за тот месяц было 34 домовладения, где проживали люди, подбито", - рассказал Капленко.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014579017.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия