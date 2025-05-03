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ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:52 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/vsu-2014738638.html
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области
Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:52:00+03:00
2025-05-03T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. Ранее Капленко сообщил об атаке дрона ВСУ на дом пенсионерки. "Такие инциденты, к сожалению, постоянно... У нас за тот месяц было 34 домовладения, где проживали люди, подбито", - рассказал Капленко.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области

В Харьковской области ВСУ в апреле атаковали 34 дома мирных жителей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрелов жилые дома в поселке 1-й Лиман Харьковской области
Поврежденные в результате обстрелов жилые дома в поселке 1-й Лиман Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости
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Поврежденные в результате обстрелов жилые дома в поселке 1-й Лиман Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
Ранее Капленко сообщил об атаке дрона ВСУ на дом пенсионерки.
"Такие инциденты, к сожалению, постоянно... У нас за тот месяц было 34 домовладения, где проживали люди, подбито", - рассказал Капленко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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