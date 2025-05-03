https://ria.ru/20250503/vsu-2014738638.html
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области
Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:52:00+03:00
2025-05-03T06:52:00+03:00
2025-05-03T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Тридцать четыре дома мирных жителей в подконтрольной РФ части Харьковской области атаковали дроны ВСУ в апреле, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. Ранее Капленко сообщил об атаке дрона ВСУ на дом пенсионерки. "Такие инциденты, к сожалению, постоянно... У нас за тот месяц было 34 домовладения, где проживали люди, подбито", - рассказал Капленко.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014579017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ в апреле атаковали дома мирных жителей в Харьковской области
В Харьковской области ВСУ в апреле атаковали 34 дома мирных жителей