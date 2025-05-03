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ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 03.05.2025 (обновлено: 12:48 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vsu--2014770276.html
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, украинские войска потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:43:00+03:00
2025-05-03T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
отрадное
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, украинские войска потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области."Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, отрадное, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Отрадное, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, украинские войска потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
"Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьОтрадноеКарл МарксМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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