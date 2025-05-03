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ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, украинские войска потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:43:00+03:00
2025-05-03T12:43:00+03:00
2025-05-03T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, украинские войска потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области."Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Востока"