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Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы - РИА Новости, 03.05.2025
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21:05 03.05.2025 (обновлено: 21:34 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы - РИА Новости, 03.05.2025
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы
В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 03.05.2025
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нижний новгород
нижегородская область
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Инцидент произошел в субботу около 16:30 (совпадает с мск)."Во время кормления сотрудник не закрыл шибер (задвижку. — Прим. ред.), в результате животное покинуло карантинное помещение. В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно", — рассказали в зоопарке. Уточняется, что никто не пострадал. Тем не менее областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия, россия, животные, дикие животные
Нижний Новгород, Нижегородская область, Происшествия, Россия, Животные, Дикие животные
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы

Волчица сбежала из вольера в нижегородском зоопарке, посетителей эвакуировали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВолк в вольере
Волк в вольере - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости
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Волк в вольере. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Инцидент произошел в субботу около 16:30 (совпадает с мск).
"Во время кормления сотрудник не закрыл шибер (задвижку. — Прим. ред.), в результате животное покинуло карантинное помещение. В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно", — рассказали в зоопарке.
Уточняется, что никто не пострадал. Тем не менее областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.
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