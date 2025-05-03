https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html

Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы

Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы - РИА Новости, 03.05.2025

Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы

В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 03.05.2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Инцидент произошел в субботу около 16:30 (совпадает с мск)."Во время кормления сотрудник не закрыл шибер (задвижку. — Прим. ред.), в результате животное покинуло карантинное помещение. В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно", — рассказали в зоопарке. Уточняется, что никто не пострадал. Тем не менее областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.

https://ria.ru/20250422/tigr-2012719179.html

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нижний новгород, нижегородская область, происшествия, россия, животные, дикие животные