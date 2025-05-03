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Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы - РИА Новости, 03.05.2025
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы
В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:05:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Инцидент произошел в субботу около 16:30 (совпадает с мск)."Во время кормления сотрудник не закрыл шибер (задвижку. — Прим. ред.), в результате животное покинуло карантинное помещение. В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно", — рассказали в зоопарке. Уточняется, что никто не пострадал. Тем не менее областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия, россия, животные, дикие животные
Нижний Новгород, Нижегородская область, Происшествия, Россия, Животные, Дикие животные
Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы
Волчица сбежала из вольера в нижегородском зоопарке, посетителей эвакуировали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. В Нижнем Новгороде полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке "Лимпопо", посетителей эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Инцидент произошел в субботу около 16:30 (совпадает с мск).
"Во время кормления сотрудник не закрыл шибер (задвижку. — Прим. ред.), в результате животное покинуло карантинное помещение. В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно", — рассказали в зоопарке.
Уточняется, что никто не пострадал. Тем не менее областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.