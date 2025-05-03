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В Тюменской области вода из реки подтопила дорогу из Ишима

В Тюменской области вода из реки подтопила дорогу из Ишима - РИА Новости, 03.05.2025

В Тюменской области вода из реки подтопила дорогу из Ишима

Дорогу из города Ишим в сторону Синицынского бора и расположенных там населенных пунктов подтопило паводковыми водами из реки Ишим в Ишимском районе Тюменской... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:02:00+03:00

2025-05-03T14:02:00+03:00

2025-05-03T14:02:00+03:00

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Дорогу из города Ишим в сторону Синицынского бора и расположенных там населенных пунктов подтопило паводковыми водами из реки Ишим в Ишимском районе Тюменской области, движение транспорта по ней запрещено, сообщил глава района Сергей Ломовцев. "Нахожусь на участке автодороги Ишим-Синицына. Вода пошла через полотно дороги, движение в направлении Синицынского бора перекрыто. Проезд в населённые пункты Синицынского бора пока ещё возможен через село Плешково и Красную горку", - сообщил Ломовцев в своем Telegram-канале. Ранее в субботу информцентр правительства Тюменской области сообщил, что под городом Ишимом паводковые воды подошли к дороге на село Плешково, движение у подъезда к селу ограничено, установлены знаки и вешки, однако транспортное сообщение с населенным пунктом пока не нарушено. На дороге Ишим-Синицына дорожная служба возводила заградительные насыпи. В Ишимском районе и городе Ишиме вода в реке продолжает прибывать. За минувшие сутки на гидропосту в городе она поднялась на 38 сантиметров, до 872 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 22 сантиметра. Максимальный подъем воды в реке на территории города ожидают к 5-6 мая. В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населённых пунктов. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.

https://ria.ru/20250429/ishim-2013987946.html

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

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ишим (река), тюменская область, ишимский район, происшествия