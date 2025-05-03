В Тюменской области вода из реки подтопила дорогу из Ишима
В Тюменской области вода из реки подтопила дорогу из города Ишим
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Дорогу из города Ишим в сторону Синицынского бора и расположенных там населенных пунктов подтопило паводковыми водами из реки Ишим в Ишимском районе Тюменской области, движение транспорта по ней запрещено, сообщил глава района Сергей Ломовцев.
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"Нахожусь на участке автодороги Ишим-Синицына. Вода пошла через полотно дороги, движение в направлении Синицынского бора перекрыто. Проезд в населённые пункты Синицынского бора пока ещё возможен через село Плешково и Красную горку", - сообщил Ломовцев в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу информцентр правительства Тюменской области сообщил, что под городом Ишимом паводковые воды подошли к дороге на село Плешково, движение у подъезда к селу ограничено, установлены знаки и вешки, однако транспортное сообщение с населенным пунктом пока не нарушено. На дороге Ишим-Синицына дорожная служба возводила заградительные насыпи.
В Ишимском районе и городе Ишиме вода в реке продолжает прибывать. За минувшие сутки на гидропосту в городе она поднялась на 38 сантиметров, до 872 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 22 сантиметра. Максимальный подъем воды в реке на территории города ожидают к 5-6 мая. В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населённых пунктов.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.