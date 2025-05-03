https://ria.ru/20250503/voda-2014751324.html
В Ишиме вода в реке превысила опасную отметку на 22 сантиметра
В Ишиме вода в реке превысила опасную отметку на 22 сантиметра - РИА Новости, 03.05.2025
В Ишиме вода в реке превысила опасную отметку на 22 сантиметра
Вода в реке Ишим превысила опасную отметку на 22 сантиметра, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:54:00+03:00
2025-05-03T09:54:00+03:00
2025-05-03T11:02:00+03:00
ишим (река)
тюменская область
александр моор
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 3 мая — РИА Новости. Вода в реке Ишим превысила опасную отметку на 22 сантиметра, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале."Уровень отметки "опасное явление" превышен в городе Ишиме на 22 сантиметра. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 сантиметров. Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 сантиметрами. Сегодня вода достигла отметки 872 сантиметров", — уточнил глава региона.Выше по течению, в Казанском районе, паводок идет на спад: в селе Ильинка река убыла на четыре сантиметра за сутки, в селе Казанском — всего плюс сантиметр, пояснил Моор.По его словам, в Ишиме и Ишимском районе вода будет прибывать еще несколько дней. Выше по течению, у села Абатское, подъем пока незначительный: плюс восемь сантиметров за сутки — до 808 при отметке опасного явления в 960 сантиметров. Моор отмечал, что максимальный подъем воды в городе Ишим возможен 5-6 мая. В Ишимском районе в зоне возможного подтопления находится 19 населенных пунктов. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня ввели в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района.
https://ria.ru/20250502/tyumenskaya-2014689589.html
https://ria.ru/20250430/moor-2014454440.html
https://ria.ru/20250320/pavodok-2006293839.html
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ишим (река), тюменская область, александр моор, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Происшествия
В Ишиме вода в реке превысила опасную отметку на 22 сантиметра
Вода в реке превысила опасную отметку на 22 сантиметра в тюменском городе Ишиме