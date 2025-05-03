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Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу - РИА Новости, 03.05.2025
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14:28 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/veter-2014779315.html
Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу
Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу - РИА Новости, 03.05.2025
Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника. "По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, общество
Москва, Общество
Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу

Жителей Москвы предупредили об усилении ветра в субботу и до понедельника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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