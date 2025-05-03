Британским военным запретили запускать беспилотники над головами друг друга
FT: британским военным запретили запускать беспилотники над головами друг друга
© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британским военным запрещают на учениях в Великобритании запускать беспилотники над головами друг друга и использовать оборудование для глушения сигнала, из-за этого солдаты, направляющиеся в страны у границ России, могут остаться без "достаточной подготовки", сообщает газета Financial Times со ссылкой на члена комитета по обороне британского парламента Фреда Томаса и еще одного парламентария, побывавших на таких учениях.
"Солдатам запретили управлять беспилотниками над своими товарищами или использовать оборудование для глушения сигнала во время учений на равнине Солсбери... Парламентарии предупредили, что эти строгие правила могут привести к тому, что британские войска, направляющиеся к российской границе, останутся без достаточной подготовки по ведению современной войны", - сообщает издание.
Как пишет газета, согласно директивам британского минобороны, на учениях запрещается запускать беспилотники весом более 250 граммов над головами людей, даже если те находятся в танке. По словам депутатов, им также сообщили, что из-за требований общего регламента Британии по защите данных и опасений по поводу влияния на местных жителей военные не могут отрабатывать методы радиоэлектронной борьбы, указывает издание.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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