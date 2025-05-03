https://ria.ru/20250503/velikobritaniya-2014730210.html

Британским военным запретили запускать беспилотники над головами друг друга

Британским военным запретили запускать беспилотники над головами друг друга - РИА Новости, 03.05.2025

Британским военным запретили запускать беспилотники над головами друг друга

Британским военным запрещают на учениях в Великобритании запускать беспилотники над головами друг друга и использовать оборудование для глушения сигнала, из-за... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:27:00+03:00

2025-05-03T02:27:00+03:00

2025-05-03T02:27:00+03:00

россия

великобритания

солсбери

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британским военным запрещают на учениях в Великобритании запускать беспилотники над головами друг друга и использовать оборудование для глушения сигнала, из-за этого солдаты, направляющиеся в страны у границ России, могут остаться без "достаточной подготовки", сообщает газета Financial Times со ссылкой на члена комитета по обороне британского парламента Фреда Томаса и еще одного парламентария, побывавших на таких учениях. "Солдатам запретили управлять беспилотниками над своими товарищами или использовать оборудование для глушения сигнала во время учений на равнине Солсбери... Парламентарии предупредили, что эти строгие правила могут привести к тому, что британские войска, направляющиеся к российской границе, останутся без достаточной подготовки по ведению современной войны", - сообщает издание. Как пишет газета, согласно директивам британского минобороны, на учениях запрещается запускать беспилотники весом более 250 граммов над головами людей, даже если те находятся в танке. По словам депутатов, им также сообщили, что из-за требований общего регламента Британии по защите данных и опасений по поводу влияния на местных жителей военные не могут отрабатывать методы радиоэлектронной борьбы, указывает издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html

https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html

россия

великобритания

солсбери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, солсбери, нато, в мире