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В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:44 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк"
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк"
В центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:44:00+03:00
2025-05-03T23:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. В центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началось у Белого дома в 23.00 мск и направляется по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка, предотвращая попытки провокаций. В мероприятии принимают участие около сотни человек. Участники "Бессмертного полка" идут организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников. Как заявила РИА Новости участница акции Елена Горбатюк-Магами, она участвует в акции, "чтобы правда была за нами". "Я приехала сегодня из штата Вирджиния. А сама я из Москвы… Чтобы правда была за нами. И мы победим", - сказала она корреспонденту агентства. Участница добавила, что вскоре едет в Москву и намерена там также участвовать в праздничных мероприятиях.
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в мире, вашингтон (штат), сша, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вашингтон (штат), США, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк"

В Вашингтоне проходит первая за шесть лет согласованная акция "Бессмертный полк"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. В центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось у Белого дома в 23.00 мск и направляется по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка, предотвращая попытки провокаций. В мероприятии принимают участие около сотни человек. Участники "Бессмертного полка" идут организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
Как заявила РИА Новости участница акции Елена Горбатюк-Магами, она участвует в акции, "чтобы правда была за нами". "Я приехала сегодня из штата Вирджиния. А сама я из Москвы… Чтобы правда была за нами. И мы победим", - сказала она корреспонденту агентства.
Участница добавила, что вскоре едет в Москву и намерена там также участвовать в праздничных мероприятиях.
И.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов возлагает цветы к мемориальной доске во время мероприятия к 80-летию исторической встречи союзников на Эльбе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы
25 апреля, 13:45
 
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