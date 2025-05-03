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В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
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02:03 03.05.2025 (обновлено: 02:32 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html
В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет пройдет акция "Бессмертный полк", сообщила РИА Новости координатор проекта Анна Блоха. РИА Новости, 03.05.2025
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет пройдет акция "Бессмертный полк", сообщила РИА Новости координатор проекта Анна Блоха."Мы, конечно, очень рады, потому что этот "Полк" не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение", — сказала собеседница агентства.По словам координатора, власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек, но, она ожидает меньшее число участников."Думаем, что сто человек наберется", — предположила собеседница агентства.Акция, добавила она, начнется в парке Лафайет-сквер, находящемся напротив Белого дома, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны.Участие посла России в США Александра Дарчиева при этом не ожидается, заключила координатор.
https://ria.ru/20250502/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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вашингтон (штат), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, александр дарчиев, россия, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вашингтон (штат), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Дарчиев, Россия, США
В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

В Вашингтоне впервые после шестилетнего перерыва пройдет "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет пройдет акция "Бессмертный полк", сообщила РИА Новости координатор проекта Анна Блоха.
"Мы, конечно, очень рады, потому что этот "Полк" не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение", — сказала собеседница агентства.
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По словам координатора, власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек, но, она ожидает меньшее число участников.
«
"Думаем, что сто человек наберется", — предположила собеседница агентства.
Акция, добавила она, начнется в парке Лафайет-сквер, находящемся напротив Белого дома, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны.
Участие посла России в США Александра Дарчиева при этом не ожидается, заключила координатор.
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