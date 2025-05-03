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Посольство России сообщило о вандализме в отношении памятников в Болгарии

Посольство России сообщило о вандализме в отношении памятников в Болгарии - РИА Новости, 03.05.2025

Посольство России сообщило о вандализме в отношении памятников в Болгарии

Новые разрушения нанесены монументу болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия, сообщили в посольстве РФ в Болгарии. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:58:00+03:00

2025-05-03T16:58:00+03:00

2025-05-03T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые разрушения нанесены монументу болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия, сообщили в посольстве РФ в Болгарии. "В Болгарии не прекращаются попытки уничтожения памяти о борцах против фашизма. Как стало известно посольству, новые разрушения нанесены монументу болгарским подводникам близ Близнаци на реке Камчия, серьезно поврежденному в мае прошлого года и с тех пор так и не приведенному в порядок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Там отметили, что монумент символизирует признательность болгарского народа болгарским антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны от "коричневой чумы". "И хотя впоследствии к основной скульптурной композиции была добавлена плита, призванная увековечить и подвиг советских моряков, этот монумент здесь воспринимается именно как свой, болгарский, что делает поступок вандалов не только преступным, но и постыдным по отношению к памяти своих предков", - добавили в дипмиссии. В посольстве РФ подчеркнули, что подобное кощунственное отношение к мемориальному наследию не должно иметь места в современном мире. "Осуждаем вандализм во всех его проявлениях вне зависимости от объекта приложения. Убеждены, что только сохранение правды обо всех аспектах Второй мировой войны может уберечь человечество от возрождения нацизма", - заключили там.

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