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США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп - РИА Новости, 03.05.2025
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13:42 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/usa-2014775239.html
США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп
США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп - РИА Новости, 03.05.2025
США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп
Противодействие американских судов депортации из США нелегальных мигрантов приводит к исчезновению страны в нынешнем виде, американцам придется привыкнуть жить... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:42:00+03:00
2025-05-03T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Противодействие американских судов депортации из США нелегальных мигрантов приводит к исчезновению страны в нынешнем виде, американцам придется привыкнуть жить с преступностью, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп. "Как такое может быть, что судьи не позволяют США депортировать преступников, в том числе убийц, из нашей страны туда, откуда они приехали? Если это так, то нашей стране, в том виде, каком мы ее знаем, пришел конец! Американцам придется привыкнуть к очень другой жизни, полной преступности. Это не то, что задумывали отцы-основатели", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В конце апреля телеканал ABC сообщал со ссылкой на обзор судебных документов, что в течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации. Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп

Трамп: США придется привыкнуть к преступности из-за запрета депортации мигрантов

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Противодействие американских судов депортации из США нелегальных мигрантов приводит к исчезновению страны в нынешнем виде, американцам придется привыкнуть жить с преступностью, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
«
"Как такое может быть, что судьи не позволяют США депортировать преступников, в том числе убийц, из нашей страны туда, откуда они приехали? Если это так, то нашей стране, в том виде, каком мы ее знаем, пришел конец! Американцам придется привыкнуть к очень другой жизни, полной преступности. Это не то, что задумывали отцы-основатели", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В конце апреля телеканал ABC сообщал со ссылкой на обзор судебных документов, что в течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации.
Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
Досмотр мигрантов - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
23 марта, 05:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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