https://ria.ru/20250503/usa-2014775239.html

США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп

США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп - РИА Новости, 03.05.2025

США придется привыкнуть жить с преступностью, заявил Трамп

Противодействие американских судов депортации из США нелегальных мигрантов приводит к исчезновению страны в нынешнем виде, американцам придется привыкнуть жить... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:42:00+03:00

2025-05-03T13:42:00+03:00

2025-05-03T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Противодействие американских судов депортации из США нелегальных мигрантов приводит к исчезновению страны в нынешнем виде, американцам придется привыкнуть жить с преступностью, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп. "Как такое может быть, что судьи не позволяют США депортировать преступников, в том числе убийц, из нашей страны туда, откуда они приехали? Если это так, то нашей стране, в том виде, каком мы ее знаем, пришел конец! Американцам придется привыкнуть к очень другой жизни, полной преступности. Это не то, что задумывали отцы-основатели", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В конце апреля телеканал ABC сообщал со ссылкой на обзор судебных документов, что в течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации. Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.

https://ria.ru/20250323/ssha-2006737086.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп