https://ria.ru/20250503/usa-2014758727.html

В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда

В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда - РИА Новости, 03.05.2025

В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда

Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:02:00+03:00

2025-05-03T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников. Телеканал напоминает, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Практически все оставшиеся сотрудники Национального института охраны труда были уволены в пятницу... что привело к отмене программ, начиная с одобрения нового снаряжения для обеспечения безопасности и заканчивая охраной здоровья пожарных", - говорится в публикации телеканала со ссылкой на множество чиновников и попавших под сокращение работников NIOSH. CBS пишет, что на текущий момент уже перестали приниматься запросы на расследования травм, полученных сотрудниками пожарных служб, также был отменен план по помощи школам Техаса в предотвращении распространения кори. Отмечается, что под сокращения попали медсестры, ученые и административный персонал. Телеканал уточняет, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года. "Неясно, что произойдет с работой агентства (института - ред.) на фоне сокращений большинства команд сотрудников", - добавляет телеканал.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009246918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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