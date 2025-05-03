https://ria.ru/20250503/usa-2014758727.html
В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда
В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда - РИА Новости, 03.05.2025
В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда
Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:02:00+03:00
2025-05-03T11:02:00+03:00
2025-05-03T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников. Телеканал напоминает, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Практически все оставшиеся сотрудники Национального института охраны труда были уволены в пятницу... что привело к отмене программ, начиная с одобрения нового снаряжения для обеспечения безопасности и заканчивая охраной здоровья пожарных", - говорится в публикации телеканала со ссылкой на множество чиновников и попавших под сокращение работников NIOSH. CBS пишет, что на текущий момент уже перестали приниматься запросы на расследования травм, полученных сотрудниками пожарных служб, также был отменен план по помощи школам Техаса в предотвращении распространения кори. Отмечается, что под сокращения попали медсестры, ученые и административный персонал. Телеканал уточняет, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года. "Неясно, что произойдет с работой агентства (института - ред.) на фоне сокращений большинства команд сотрудников", - добавляет телеканал.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009246918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша
В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда
CBS: почти всех сотрудников Национального института охраны труда США уволили
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников.
Телеканал напоминает, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Практически все оставшиеся сотрудники Национального института охраны труда были уволены в пятницу... что привело к отмене программ, начиная с одобрения нового снаряжения для обеспечения безопасности и заканчивая охраной здоровья пожарных", - говорится в публикации телеканала со ссылкой на множество чиновников и попавших под сокращение работников NIOSH.
CBS пишет, что на текущий момент уже перестали приниматься запросы на расследования травм, полученных сотрудниками пожарных служб, также был отменен план по помощи школам Техаса
в предотвращении распространения кори.
Отмечается, что под сокращения попали медсестры, ученые и административный персонал. Телеканал уточняет, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года.
"Неясно, что произойдет с работой агентства (института - ред.) на фоне сокращений большинства команд сотрудников", - добавляет телеканал.