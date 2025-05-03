Уолтц вызвал недовольство Трампа, пишет Washington Post
WP: Уолтц вызвал недовольство Трампа из-за тесного общения с Нетаньяху
© AP Photo / Jacquelyn MartinМайк Уолтц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отправленный в отставку советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа из-за своего тесного общения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и разногласий с американским лидером по поводу политики властей в Вашингтоне в отношении Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
По данным источников газеты, Уолтц был солидарен с Нетаньяху в том, что пришло время наносить удары по Ирану, однако Трамп был не согласен с таким подходом, считая, что нужно попробовать решить разногласия дипломатическим путем. В конечном счете, по словам источника, американский лидер остался недоволен позицией Уолтца, а окончательное решение по его отставке Трамп принял сам. Издание также отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался помочь Уолтцу, в частности, именно с этой целью он взял его с собой в мартовскую поездку в Гренландию.
Кроме того, по информации Washington Post, после скандала с добавлением журналиста в чат, где высшие официальные лица США обсуждали удары по Йемену, некоторые высокопоставленные чиновники из Белого дома подняли вопрос, нужен ли вообще совет по национальной безопасности (СНБ) в таком виде, в котором он есть в настоящее время. По их мнению, СНБ не подходит Трампу, потому что американский лидер считает, что он "сам себе лучший советник".
В пятницу издание Semafor сообщило, что Уолтц имел разногласия с коллегами, вызванные его идеологической позицией, еще до скандала с Signal. Один из собеседников издания описал позицию Уолтца в вопросах американской нацбезопасности как "властную и резкую" в глазах коллег. Издание отмечало, что "традиционно воинственные взгляды" Уолтца на нацбезопасность создали напряженность в контактах с более изоляционистскими игроками в Белом доме.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами Вэнса, министра обороны США Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции рассказал о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также он отмечал, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальных данных.