Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области
МО РФ: бойцы Севера уничтожили Ланцетом БМП Bradley в Сумской области
© Минобороны России/TelegramРоссийские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины
Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
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"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военнослужащие проанализировали полученные разведданные и решили открыть огонь по БМП противника.
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"Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США. Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения этой Bradley. Видно, как боеприпас влетает в стоящую в лесопосадке машину противника, после чего происходит взрыв.
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