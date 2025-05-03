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Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2025
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15:00 03.05.2025 (обновлено: 16:07 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/unichtozhenie-2014782055.html
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:00:00+03:00
2025-05-03T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские военнослужащие проанализировали полученные разведданные и решили открыть огонь по БМП противника. "Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США. Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ. Кроме того, Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения этой Bradley. Видно, как боеприпас влетает в стоящую в лесопосадке машину противника, после чего происходит взрыв.
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сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области

МО РФ: бойцы Севера уничтожили Ланцетом БМП Bradley в Сумской области

© Минобороны России/TelegramРоссийские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины
Российские военнослужащие группировки войск Север уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса Ланцет боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Минобороны России/Telegram
Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военнослужащие проанализировали полученные разведданные и решили открыть огонь по БМП противника.
«
"Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США. Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения этой Bradley. Видно, как боеприпас влетает в стоящую в лесопосадке машину противника, после чего происходит взрыв.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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