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Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области

Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2025

Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" БМП Bradley в Сумской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:00:00+03:00

2025-05-03T15:00:00+03:00

2025-05-03T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские военнослужащие проанализировали полученные разведданные и решили открыть огонь по БМП противника. "Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" точным попаданием уничтожил БМП Bradley производства США. Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ. Кроме того, Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения этой Bradley. Видно, как боеприпас влетает в стоящую в лесопосадке машину противника, после чего происходит взрыв.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность