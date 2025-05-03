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"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/ukrainizatsiya-2014729686.html
"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы
"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы - РИА Новости, 03.05.2025
"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы
Украинизация Европы идет полным ходом, и этот процесс, кажется, уже не остановить, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:11:00+03:00
2025-05-03T02:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
западная европа
украина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинизация Европы идет полным ходом, и этот процесс, кажется, уже не остановить, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией. То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить", — написал он.Аналитик выразил надежду, что противовес украинизации в Европе может появиться в Польше.Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Европа скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь. По его словам, страны континента придут к тому, к чему ранее пришла постсоветская республика: нищете, войнам и правовому беспорядку. В качестве примера Медведчук привел главу фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европарламента. В ее случае, как отмечает председатель совета движения, налицо политическая травля, которую ей устроил теряющий рейтинги президент Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20250502/evropa-2014718889.html
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
европа
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в мире, европа, западная европа, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Западная Европа, Украина
"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы

Аналитик Кошкович: украинизация Европы продолжается, ее не остановить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинизация Европы идет полным ходом, и этот процесс, кажется, уже не остановить, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией. То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить", — написал он.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины
Вчера, 22:36
Аналитик выразил надежду, что противовес украинизации в Европе может появиться в Польше.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Европа скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь. По его словам, страны континента придут к тому, к чему ранее пришла постсоветская республика: нищете, войнам и правовому беспорядку. В качестве примера Медведчук привел главу фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европарламента. В ее случае, как отмечает председатель совета движения, налицо политическая травля, которую ей устроил теряющий рейтинги президент Эммануэль Макрон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаЗападная ЕвропаУкраина
 
 
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