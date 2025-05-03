https://ria.ru/20250503/ukrainizatsiya-2014729686.html

"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы

"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы - РИА Новости, 03.05.2025

"Закончится трагедией": На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы

Украинизация Европы идет полным ходом, и этот процесс, кажется, уже не остановить, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:11:00+03:00

2025-05-03T02:11:00+03:00

2025-05-03T02:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинизация Европы идет полным ходом, и этот процесс, кажется, уже не остановить, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией. То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить", — написал он.Аналитик выразил надежду, что противовес украинизации в Европе может появиться в Польше.Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Европа скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь. По его словам, страны континента придут к тому, к чему ранее пришла постсоветская республика: нищете, войнам и правовому беспорядку. В качестве примера Медведчук привел главу фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европарламента. В ее случае, как отмечает председатель совета движения, налицо политическая травля, которую ей устроил теряющий рейтинги президент Эммануэль Макрон.

https://ria.ru/20250502/evropa-2014718889.html

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