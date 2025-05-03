https://ria.ru/20250503/ukraina-2014806479.html

Украинские СМИ сообщили о подготовке встречи советников по нацбезопасности

Украинские СМИ сообщили о подготовке встречи советников по нацбезопасности - РИА Новости, 03.05.2025

Украинские СМИ сообщили о подготовке встречи советников по нацбезопасности

Украина готовит встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:50:00+03:00

2025-05-03T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украина готовит встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовится новая встреча советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, впрочем даты ее проведения пока нет. По его словам, он бы хотел, чтобы эта встреча состоялась на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщают украинские журналисты, Зеленский ожидает, что США будет представлять исполняющий обязанности советника по нацбезопасности госсекретарь США Марко Рубио. В конце апреля Владимир Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании. Позже официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены.

https://ria.ru/20250503/koshkovich-2014744613.html

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в мире, сша, украина, лондон, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф