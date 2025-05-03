https://ria.ru/20250503/ukraina-2014793375.html

Зеленский заявил о препятствии для ратификации соглашения с США по недрам

Зеленский заявил о препятствии для ратификации соглашения с США по недрам - РИА Новости, 03.05.2025

Зеленский заявил о препятствии для ратификации соглашения с США по недрам

Владимир Зеленский заявил, что в Верховной раде есть партии, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах, его слова приводит агентство РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:19:00+03:00

2025-05-03T17:19:00+03:00

2025-05-03T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в Верховной раде есть партии, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах, его слова приводит агентство "РБК-Украина". Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая Зеленский утверждает, что в украинском парламенте есть партии, которые не хотят ратифицировать соглашение с США. "Я даже не о людях, а о партиях. Есть люди, которые настроены этого не делать", - приводит агентство слова Зеленского. По его мнению, Штаты должны "просто отменить визы" таким парламентариям. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014545275.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей лавров, верховная рада украины, нато, в мире