https://ria.ru/20250503/ukraina-2014780435.html
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2025
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы
Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
день победы
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, день победы, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, День Победы, Украина
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы
Песков: РФ ждет от Киева действий по деэскалации ситуации в праздничные дни