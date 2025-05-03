https://ria.ru/20250503/ukraina-2014780435.html

В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы

В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2025

В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы

Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:48:00+03:00

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россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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украина

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html

киев

россия

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Ольга Фомченкова

киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, день победы, украина