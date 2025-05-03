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В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 03.05.2025 (обновлено: 14:54 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014780435.html
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2025
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы
Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
день победы
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, День Победы, Украина
В Кремле рассказали, чего ждут от Киева накануне Дня Победы

Песков: РФ ждет от Киева действий по деэскалации ситуации в праздничные дни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия ждёт от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, разумеется, будем ждать (от Киева - ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий ПесковДень ПобедыУкраина
 
 
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