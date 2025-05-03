https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html

Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы

Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы

Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:06:00+03:00

2025-05-03T13:06:00+03:00

2025-05-03T18:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

киев

дмитрий медведев

в мире

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале."Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — написал он.В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html

https://ria.ru/20250503/saldo-2014750454.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, дмитрий медведев, в мире, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины