https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:06:00+03:00
2025-05-03T13:06:00+03:00
2025-05-03T18:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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киев
дмитрий медведев
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россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале."Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — написал он.В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
Медведев: в случае атаки в День Победы нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая