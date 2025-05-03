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Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:06 03.05.2025 (обновлено: 18:39 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:06:00+03:00
2025-05-03T18:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
киев
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале."Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — написал он.В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, В мире, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы

Медведев: в случае атаки в День Победы нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Если Украина устроит провокацию в День Победы, нет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале.
"Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — написал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру
Вчера, 14:58
В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы
Вчера, 09:42
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУкраинаКиевДмитрий МедведевВ миреРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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