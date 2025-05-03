https://ria.ru/20250503/ukraina-2014757974.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T10:53:00+03:00

2025-05-03T10:53:00+03:00

2025-05-03T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более часа. В 10.31 тревога расширилась на Одесскую и Николаевскую области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, николаевская область