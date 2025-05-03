https://ria.ru/20250503/ukraina-2014757974.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:53:00+03:00
2025-05-03T10:53:00+03:00
2025-05-03T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более часа. В 10.31 тревога расширилась на Одесскую и Николаевскую области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Николаевская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу