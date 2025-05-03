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Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума - РИА Новости, 03.05.2025
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08:30 03.05.2025 (обновлено: 09:45 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html
Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума
Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума - РИА Новости, 03.05.2025
Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума
Число учеников, изучающих русский язык в украинских школах, сократилось до рекордного минимума — сейчас таких детей всего 345, сообщил уполномоченный по защите... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:30:00+03:00
2025-05-03T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число учеников, изучающих русский язык в украинских школах, сократилось до рекордного минимума — сейчас таких детей всего 345, сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь изданию "Обозреватель"."В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей", — приводит СМИ его слова.Креминь считает, что в ближайшее время "русский язык полностью уйдет из украинских школ"."В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об "остаточном контингенте", поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года", — утверждает Креминь.Ситуация с русским языком на УкраинеВ конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах.Как поясняло издание "Страна.ua", документ запрещает использование только русского и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго заявил, что организация изучает ситуацию.В марте депутат Рады Максим Бужанский сообщил, что украинские парламентарии внесли на рассмотрение Верховной рады очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014321680.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, максим бужанский, оон, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Максим Бужанский, ООН, Верховная Рада Украины
Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума

Омбудсмен Креминь: на Украине осталось всего 345 изучающих русский язык учеников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Ученик на уроке русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число учеников, изучающих русский язык в украинских школах, сократилось до рекордного минимума — сейчас таких детей всего 345, сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь изданию "Обозреватель".
"В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей", — приводит СМИ его слова.
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Креминь считает, что в ближайшее время "русский язык полностью уйдет из украинских школ".
"В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об "остаточном контингенте", поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года", — утверждает Креминь.
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Ситуация с русским языком на Украине

В конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах.
Как поясняло издание "Страна.ua", документ запрещает использование только русского и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго заявил, что организация изучает ситуацию.
В марте депутат Рады Максим Бужанский сообщил, что украинские парламентарии внесли на рассмотрение Верховной рады очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время.
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После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
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