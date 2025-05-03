https://ria.ru/20250503/ukraina-2014729827.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:14:00+03:00
2025-05-03T02:14:00+03:00
2025-05-03T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу объявили в этих областях с 22.50 мск пятницы по 1.22 мск субботы. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу