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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 03.05.2025 (обновлено: 02:15 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014729827.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу объявили в этих областях с 22.50 мск пятницы по 1.22 мск субботы. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html
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черкасская область
украина
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в мире, черкасская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревогу объявили в этих областях с 22.50 мск пятницы по 1.22 мск субботы. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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