https://ria.ru/20250503/ukraina-2014729827.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:14:00+03:00

2025-05-03T02:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу объявили в этих областях с 22.50 мск пятницы по 1.22 мск субботы. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черкасская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины