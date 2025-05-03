https://ria.ru/20250503/ugroza-2014780005.html

МИД прокомментировал обращение Зеленского к гостям парада Победы в Москве

МИД прокомментировал обращение Зеленского к гостям парада Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025

МИД прокомментировал обращение Зеленского к гостям парада Победы в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Владимира Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:40:00+03:00

2025-05-03T14:40:00+03:00

2025-05-03T14:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

украина

мария захарова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014320427_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1df0d7090fe927bd65f63e3f6b518729.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Владимира Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", является прямой угрозой."Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба", - сказала она."Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное Президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", - добавила она.По словам Захаровой, "то, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца"."То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись", - добавила она.Захарова напомнила, что "зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали"."Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - подчеркнула Захарова."Ведь после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше. Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой", - сказала она."Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", - указала она."Снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам", - заключила она.

https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html

https://ria.ru/20250503/plan-2014738072.html

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир зеленский, украина, мария захарова, россия