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ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 03.05.2025

ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Удар нанесён в Вознесенске Николаевской области на Украине по аэродрому, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:01:00+03:00

2025-05-03T12:01:00+03:00

2025-05-03T12:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Удар нанесён в Вознесенске Николаевской области на Украине по аэродрому, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вознесенск, прилёт (по аэродрому - ред.)... Подтверждаются данные, что на Мартыновском аэродроме собирают БПЛА и тренируют дроноводов", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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