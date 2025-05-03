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ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Удар нанесён в Вознесенске Николаевской области на Украине по аэродрому, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:01:00+03:00
2025-05-03T12:01:00+03:00
2025-05-03T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Удар нанесён в Вознесенске Николаевской области на Украине по аэродрому, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вознесенск, прилёт (по аэродрому - ред.)... Подтверждаются данные, что на Мартыновском аэродроме собирают БПЛА и тренируют дроноводов", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области