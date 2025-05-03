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ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы
ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы
Удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде украинского города Полтава, где также обучались операторы БПЛА, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:50:00+03:00
2025-05-03T10:50:00+03:00
2025-05-03T10:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде украинского города Полтава, где также обучались операторы БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Полтава – один удар в пригороде, в направлении учебного центра на авиабазе. Сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок лётного состава, а также обучения (операторов - ред.)... БПЛА. В городе и пригороде есть центры, где происходит комплектация подразделений, а на полигоне выполняют работы по боевому слаживанию (тактической подготовке - ред.)", - заявил Лебедев.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, полтава, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Полтава, Безопасность
ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы
ВС РФ ударили по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде украинской Полтавы