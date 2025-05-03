https://ria.ru/20250503/udar-2014757540.html

ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы

ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 03.05.2025

ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы

Удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде украинского города Полтава, где также обучались операторы БПЛА, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.05.2025

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде украинского города Полтава, где также обучались операторы БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Полтава – один удар в пригороде, в направлении учебного центра на авиабазе. Сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок лётного состава, а также обучения (операторов - ред.)... БПЛА. В городе и пригороде есть центры, где происходит комплектация подразделений, а на полигоне выполняют работы по боевому слаживанию (тактической подготовке - ред.)", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, полтава, безопасность