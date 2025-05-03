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В Тунисе экс-премьера Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы - РИА Новости, 03.05.2025
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01:49 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/tunis-2014728454.html
В Тунисе экс-премьера Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы
В Тунисе экс-премьера Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы - РИА Новости, 03.05.2025
В Тунисе экс-премьера Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы
Суд в Тунисе приговорил бывшего премьер-министра Али Лараеда к 34 годам тюрьмы, признав его виновным по делу о терроризме, сообщило тунисское издание Webdo. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:49:00+03:00
2025-05-03T01:49:00+03:00
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Суд в Тунисе приговорил бывшего премьер-министра Али Лараеда к 34 годам тюрьмы, признав его виновным по делу о терроризме, сообщило тунисское издание Webdo. Лараед ранее занимал посты министра внутренних дел (2011 – 2013) и премьер-министра Туниса (2013 – 2014). Также он является одним из руководителей исламистской партии "Ан-Нахда". "Уголовная палата по делам о терроризме при тунисском суде первой инстанции приговорила одного из лидеров движения "Ан-Нахда" Али Лараеда к 34 годам тюрьмы. Приговор Лараеду был вынесен в связи с делом, связанным с сетями отправки в очаги напряженности и терроризма за пределами Туниса", - говорится в сообщении издания. Экс-премьер Туниса находится под стражей с 2022 года. Как передает агентство TAP, помимо Лараеда приговоры по данному делу получили еще семь человек – от 18 до 36 лет. В феврале суд в Тунисе приговорил бывшего спикера парламента страны и лидера исламистской партии "Ан-Нахда" 83-летнего Рашида аль-Ганнуши к еще 22 годам тюремного заключения. Ранее политик получил четыре года по двум другим делам. В июле 2021 года на фоне массовых протестов против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Тунис Кайс Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты". В декабре-январе состоялись досрочные выборы в парламент Туниса. Явка оказалась низкой, едва превысив 11%, оппозиция бойкотировала выборы. В июле 2022 года оппозиция также бойкотировала референдум по внесению поправок в конституцию: за проект новой конституции Туниса тогда проголосовали 94,6% при явке всего 27% от числа потенциальных избирателей. Критики Саида, среди которых как умеренные исламисты из некогда фактически правившей партии "Ан-Нахда", так и лидеры профсоюзов, утверждают, что текст новой конституции перечеркивает все достижения демократии, которых удалось добиться после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али, правившего страной свыше 20 лет. Поправки в конституцию наделили главу государства значительно более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. В октябре 2024 года Саид был переизбран президентом Туниса на второй срок. На выборах он получил 90,69% голосов, явка на избирательных участках оказалась невысокой - 28,8%.
https://ria.ru/20250501/koreja-2014542664.html
https://ria.ru/20241029/ispaniya-1980752144.html
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в мире, тунис (страна), зин аль-абидин бен али
В мире, Тунис (страна), Зин аль-Абидин бен Али
В Тунисе экс-премьера Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы

Webdo: экс-премьер Туниса Лараед получил 34 года тюрьмы по делу о терроризме

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Тунис. Архивное фото
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Суд в Тунисе приговорил бывшего премьер-министра Али Лараеда к 34 годам тюрьмы, признав его виновным по делу о терроризме, сообщило тунисское издание Webdo.
Лараед ранее занимал посты министра внутренних дел (2011 – 2013) и премьер-министра Туниса (2013 – 2014). Также он является одним из руководителей исламистской партии "Ан-Нахда".
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1 мая, 08:51
"Уголовная палата по делам о терроризме при тунисском суде первой инстанции приговорила одного из лидеров движения "Ан-Нахда" Али Лараеда к 34 годам тюрьмы. Приговор Лараеду был вынесен в связи с делом, связанным с сетями отправки в очаги напряженности и терроризма за пределами Туниса", - говорится в сообщении издания.
Экс-премьер Туниса находится под стражей с 2022 года. Как передает агентство TAP, помимо Лараеда приговоры по данному делу получили еще семь человек – от 18 до 36 лет.
В феврале суд в Тунисе приговорил бывшего спикера парламента страны и лидера исламистской партии "Ан-Нахда" 83-летнего Рашида аль-Ганнуши к еще 22 годам тюремного заключения. Ранее политик получил четыре года по двум другим делам.
В июле 2021 года на фоне массовых протестов против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Тунис Кайс Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты". В декабре-январе состоялись досрочные выборы в парламент Туниса. Явка оказалась низкой, едва превысив 11%, оппозиция бойкотировала выборы. В июле 2022 года оппозиция также бойкотировала референдум по внесению поправок в конституцию: за проект новой конституции Туниса тогда проголосовали 94,6% при явке всего 27% от числа потенциальных избирателей.
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Критики Саида, среди которых как умеренные исламисты из некогда фактически правившей партии "Ан-Нахда", так и лидеры профсоюзов, утверждают, что текст новой конституции перечеркивает все достижения демократии, которых удалось добиться после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али, правившего страной свыше 20 лет. Поправки в конституцию наделили главу государства значительно более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом.
В октябре 2024 года Саид был переизбран президентом Туниса на второй срок. На выборах он получил 90,69% голосов, явка на избирательных участках оказалась невысокой - 28,8%.
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