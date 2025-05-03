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В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 03.05.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:25:00+03:00
2025-05-03T04:25:00+03:00
2025-05-03T04:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии. В республике работает Оперативный штаб. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Глава Северной Осетии Меняйло: в республике ввели режим беспилотной опасности