https://ria.ru/20250503/trevoga-2014733612.html
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.05.2025
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:54:00+03:00
2025-05-03T03:54:00+03:00
2025-05-03T03:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Владимиров: на Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников