https://ria.ru/20250503/trevoga-2014731853.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:04:00+03:00

2025-05-03T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, с 2.09 по 2.50 мск тревогу объявили в Николаевской, Киевской и Одесской областях. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, одесская область, черкасская область, вооруженные силы украины