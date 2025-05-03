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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:04:00+03:00
2025-05-03T03:04:00+03:00
2025-05-03T03:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, с 2.09 по 2.50 мск тревогу объявили в Николаевской, Киевской и Одесской областях. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу