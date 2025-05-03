https://ria.ru/20250503/tramp-2014806807.html

Американский ветеран назвал ошибку Трампа

Американский ветеран назвал ошибку Трампа - РИА Новости, 03.05.2025

Американский ветеран назвал ошибку Трампа

Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:54:00+03:00

2025-05-03T19:54:00+03:00

2025-05-03T19:54:00+03:00

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа. В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для Победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "Безусловно, большая ошибка - признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан", - сказал агентству Кон. Ветеран подчеркнул, что советская и американская армии добились успеха благодаря сотрудничеству, и каждой из них пришлось бы намного тяжелее без помощи союзников. Кон отметил, что СССР пережил трудные времена после вероломного нападения Германии, но затем уже настал черед фашистов терпеть поражения. Война на Востоке сделала возможной высадку союзных войск в Нормандии, и после этого обе армии извлекли выгоду из сражений на обоих фронтах, резюмировал ветеран. Полковник в отставке Кон, которому сейчас 99 лет, принимал участие в исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html

https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html

https://ria.ru/20250502/ssha-2014718429.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945)