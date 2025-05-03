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Американский ветеран назвал ошибку Трампа - РИА Новости, 03.05.2025
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19:54 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/tramp-2014806807.html
Американский ветеран назвал ошибку Трампа
Американский ветеран назвал ошибку Трампа - РИА Новости, 03.05.2025
Американский ветеран назвал ошибку Трампа
Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:54:00+03:00
2025-05-03T19:54:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа. В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для Победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "Безусловно, большая ошибка - признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан", - сказал агентству Кон. Ветеран подчеркнул, что советская и американская армии добились успеха благодаря сотрудничеству, и каждой из них пришлось бы намного тяжелее без помощи союзников. Кон отметил, что СССР пережил трудные времена после вероломного нападения Германии, но затем уже настал черед фашистов терпеть поражения. Война на Востоке сделала возможной высадку союзных войск в Нормандии, и после этого обе армии извлекли выгоду из сражений на обоих фронтах, резюмировал ветеран. Полковник в отставке Кон, которому сейчас 99 лет, принимал участие в исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вторая мировая война (1939-1945)
Американский ветеран назвал ошибку Трампа

Ветеран Кон: признание роли одной страны в победе над фашизмом является ошибкой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.
В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для Победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую
22 января, 19:19
"Безусловно, большая ошибка - признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан", - сказал агентству Кон.
Ветеран подчеркнул, что советская и американская армии добились успеха благодаря сотрудничеству, и каждой из них пришлось бы намного тяжелее без помощи союзников.
Кон отметил, что СССР пережил трудные времена после вероломного нападения Германии, но затем уже настал черед фашистов терпеть поражения. Война на Востоке сделала возможной высадку союзных войск в Нормандии, и после этого обе армии извлекли выгоду из сражений на обоих фронтах, резюмировал ветеран.
Полковник в отставке Кон, которому сейчас 99 лет, принимал участие в исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
23 января, 12:34
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В США раскритиковали слова Трампа о Второй мировой войне
2 мая, 22:26
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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