https://ria.ru/20250503/tramp-2014803688.html

Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа

Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа - РИА Новости, 03.05.2025

Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа

Владимир Зеленский является раздражающим фактором для президента США Дональда Трампа в его стремлении к восстановлению отношений между властями в Москве и... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:15:00+03:00

2025-05-03T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский является раздражающим фактором для президента США Дональда Трампа в его стремлении к восстановлению отношений между властями в Москве и Вашингтоне, считает британский аналитик в области обороны Майкл Кларк. Комментируя встречу Трампа и Зеленского в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска в апреле, Кларк отмечает, что, хотя после их разговора атмосфера в отношениях между ними улучшилась, он "не изменил фундаментально" динамику отношений между политиками. "Цель Трампа - восстановление отношений с Россией на глобальном уровне, и в связи с этим Зеленский представляет собой всего лишь раздражающий фактор", - сказал Кларк, слова которого приводит газета Wall Street Journal. По мнению аналитика, этот факт не изменят никакие переговоры между США и Украиной. Ряд украинских и западных СМИ 26 апреля сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим.

https://ria.ru/20250430/axios-2014349182.html

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в мире, сша, ватикан, москва, дональд трамп, владимир зеленский