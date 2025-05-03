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Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа - РИА Новости, 03.05.2025
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19:15 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/tramp-2014803688.html
Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа
Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа - РИА Новости, 03.05.2025
Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа
Владимир Зеленский является раздражающим фактором для президента США Дональда Трампа в его стремлении к восстановлению отношений между властями в Москве и... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:15:00+03:00
2025-05-03T19:15:00+03:00
в мире
сша
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москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский является раздражающим фактором для президента США Дональда Трампа в его стремлении к восстановлению отношений между властями в Москве и Вашингтоне, считает британский аналитик в области обороны Майкл Кларк. Комментируя встречу Трампа и Зеленского в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска в апреле, Кларк отмечает, что, хотя после их разговора атмосфера в отношениях между ними улучшилась, он "не изменил фундаментально" динамику отношений между политиками. "Цель Трампа - восстановление отношений с Россией на глобальном уровне, и в связи с этим Зеленский представляет собой всего лишь раздражающий фактор", - сказал Кларк, слова которого приводит газета Wall Street Journal. По мнению аналитика, этот факт не изменят никакие переговоры между США и Украиной. Ряд украинских и западных СМИ 26 апреля сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим.
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в мире, сша, ватикан, москва, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Ватикан, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Эксперт назвал Зеленского раздражающим фактором для Трампа

Британский аналитик Кларк: Зеленский является раздражающим фактором для Трампа

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский является раздражающим фактором для президента США Дональда Трампа в его стремлении к восстановлению отношений между властями в Москве и Вашингтоне, считает британский аналитик в области обороны Майкл Кларк.
Комментируя встречу Трампа и Зеленского в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска в апреле, Кларк отмечает, что, хотя после их разговора атмосфера в отношениях между ними улучшилась, он "не изменил фундаментально" динамику отношений между политиками.
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"Цель Трампа - восстановление отношений с Россией на глобальном уровне, и в связи с этим Зеленский представляет собой всего лишь раздражающий фактор", - сказал Кларк, слова которого приводит газета Wall Street Journal.
По мнению аналитика, этот факт не изменят никакие переговоры между США и Украиной.
Ряд украинских и западных СМИ 26 апреля сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим.
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В миреСШАВатиканМоскваДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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