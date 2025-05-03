https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html

"Война Трампа": на Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

"Война Трампа": на Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 03.05.2025

"Война Трампа": на Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине

Конфликт на Украине становится войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его слова о желании завершить боевые действия, заявил профессор Университета... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:50:00+03:00

2025-05-03T14:50:00+03:00

2025-05-03T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине становится войной президента США Дональда Трампа, несмотря на его слова о желании завершить боевые действия, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.Так он отреагировал на сообщение Пентагона, согласно которому США в пятницу одобрили контракт на обслуживание самолетов F-16 для Украины."Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны, или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае теперь это война Трампа", — считает Дизен.Накануне агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, соглашение будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.В четверг издание Kyiv Post сообщило, что администрация Трампа также одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов. Как уточняется, разрешение распространяется на поставки Киеву технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг".Это сообщение появилось в тот же день, когда Минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250503/grin-2014748890.html

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