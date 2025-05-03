https://ria.ru/20250503/tramp-2014739651.html

Трамп примерил на себя образ папы Римского

Трамп примерил на себя образ папы Римского - РИА Новости, 03.05.2025

Трамп примерил на себя образ папы Римского

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:07:00+03:00

2025-05-03T07:07:00+03:00

2025-05-03T07:17:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:107:512:395_1920x0_80_0_0_34f54a4dff76e8e6c8ba522eda006b31.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского. Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом. На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014719205.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо)