Трамп примерил на себя образ папы Римского
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth SocialТрамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского.
Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским.
Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом. На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.