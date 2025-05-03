Рейтинг@Mail.ru
Трамп примерил на себя образ папы Римского - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 03.05.2025 (обновлено: 07:17 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/tramp-2014739651.html
Трамп примерил на себя образ папы Римского
Трамп примерил на себя образ папы Римского - РИА Новости, 03.05.2025
Трамп примерил на себя образ папы Римского
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:07:00+03:00
2025-05-03T07:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:107:512:395_1920x0_80_0_0_34f54a4dff76e8e6c8ba522eda006b31.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского. Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом. На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014719205.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:59:512:443_1920x0_80_0_0_51dab4f6881e586aeb66072d0f81a172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, США, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Трамп примерил на себя образ папы Римского

Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского

© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth SocialТрамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского.
Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Продолжают войну": в США взбесились из-за решения Трампа
2 мая, 22:40
Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом. На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа
2 мая, 07:09
 
В миреСШАДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала