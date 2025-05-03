В Тюмени стартовал мотосезон под флагом 80-летия Победы
Тюменские байкеры открыли сезон мотомаршем "Бессмертного полка"
© Фото : Администрация города Тюмени/ВКонтактеВ Тюмени стартовал мотосезон под флагом 80-летия Победы
В Тюмени стартовал мотосезон под флагом 80-летия Победы
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Мотосезон официально стартовал в Тюмени в субботу, ключевым событием церемонии открытия стал мотомарш акции "Бессмертный полк" по центральным улицам города, участие в нем приняли около 250 байкеров, сообщили в администрации города.
"Мотосезон проходит под флагом 80-летия Победы, которое объединяет нас всех. Я благодарю автора идеи "Бессмертного полка" Геннадия Иванова за то, что он поддержал идею "Бессмертного мотополка". В годы Великой Отечественной войны Тюмень приняла у себя три мотозавода – из Москвы, Серпухова и Таганрога. Тогда наш город стал настоящей промышленной площадкой, где изготавливали продукцию для Победы", - прокомментировал мотопробег, участником которого стал и он сам, глава Тюмени Максим Афанасьев.
Он отметил, что мототранспорт и сейчас имеет важное значение не только с гражданской точки зрения, но и военной, поэтому в рамках городского благотворительного счета "Победа" в мае 24 мотоцикла отправятся в зону специальной военной операции.
В мотомарше по улицам Тюмени приняли участие 246 мотоциклистов. Многие держали портреты своих дедов и прадедов или наклеили их на ветровые стекла. Байки участников пробега были оформлены символами Победы – Знаменем Победы, георгиевской лентой, логотипом "Бессмертного полка".
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