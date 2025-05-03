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Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт - РИА Новости, 03.05.2025
Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
Жительницу Дагестана, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:10:00+03:00
2025-05-03T19:10:00+03:00
2025-05-03T21:10:00+03:00
россия
происшествия
хасавюртовский район
хасавюрт
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Жительницу Дагестана, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева."Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля", — сказала она.Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Дагестане сторонницы международной террористической организации. Ею оказалась гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У злоумышленницы изъяли компоненты СВУ, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком подготовку преступления, и ее присягу террористической группировке.Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемая испытывала неприязнь к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю России. В феврале 2025 года она, переписывалась в мессенджере с представителем террористической организации, от которого получила подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. После этого женщина на торговых площадках в интернете приобрела его составляющие и планировала подрыв здания силовых структур.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html
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россия, происшествия, хасавюртовский район, хасавюрт, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Хасавюртовский район, Хасавюрт, Махачкала, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте