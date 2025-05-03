https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html

Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт

Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт - РИА Новости, 03.05.2025

Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт

Жительницу Дагестана, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:10:00+03:00

2025-05-03T19:10:00+03:00

2025-05-03T21:10:00+03:00

россия

происшествия

хасавюртовский район

хасавюрт

махачкала

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Жительницу Дагестана, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева."Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля", — сказала она.Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Дагестане сторонницы международной террористической организации. Ею оказалась гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У злоумышленницы изъяли компоненты СВУ, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком подготовку преступления, и ее присягу террористической группировке.Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемая испытывала неприязнь к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю России. В феврале 2025 года она, переписывалась в мессенджере с представителем террористической организации, от которого получила подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. После этого женщина на торговых площадках в интернете приобрела его составляющие и планировала подрыв здания силовых структур.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html

россия

хасавюртовский район

хасавюрт

махачкала

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россия, происшествия, хасавюртовский район, хасавюрт, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)