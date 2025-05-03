https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании - РИА Новости, 03.05.2025
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:01:00+03:00
2025-05-03T21:01:00+03:00
2025-05-03T21:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
танзания
дар-эс-салам
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787659889_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_d473560a1a9cb74b864dbc0ff953696b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В шествии приняли участие около 60 соотечественников, половина из которых - дети. Организаторами выступили Русский дом в Дар-эс-Саламе, Координационный совет российских соотечественников в Танзании и участники Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы. В рамках акции "Сад памяти" соотечественники посадили десять пальм в сквере напротив Русского дома. После высадки пальмовой аллеи гостей ждала "полевая кухня" с гречневой кашей и тушенкой от команды Русского дома. Мероприятия не остановил даже начавшийся тропический дождь, характерный для этого региона.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
танзания
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танзания, дар-эс-салам, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Танзания, Дар-эс-Салам, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
В Танзании прошел "Бессмертный полк" и международная акция "Сад памяти"