https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html

"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании

"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании - РИА Новости, 03.05.2025

"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании

Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:01:00+03:00

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2025-05-03T21:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

танзания

дар-эс-салам

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В шествии приняли участие около 60 соотечественников, половина из которых - дети. Организаторами выступили Русский дом в Дар-эс-Саламе, Координационный совет российских соотечественников в Танзании и участники Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы. В рамках акции "Сад памяти" соотечественники посадили десять пальм в сквере напротив Русского дома. После высадки пальмовой аллеи гостей ждала "полевая кухня" с гречневой кашей и тушенкой от команды Русского дома. Мероприятия не остановил даже начавшийся тропический дождь, характерный для этого региона.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

танзания

дар-эс-салам

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танзания, дар-эс-салам, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне