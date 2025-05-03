Рейтинг@Mail.ru
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:01 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании - РИА Новости, 03.05.2025
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:01:00+03:00
2025-05-03T21:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
танзания
дар-эс-салам
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787659889_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_d473560a1a9cb74b864dbc0ff953696b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В шествии приняли участие около 60 соотечественников, половина из которых - дети. Организаторами выступили Русский дом в Дар-эс-Саламе, Координационный совет российских соотечественников в Танзании и участники Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы. В рамках акции "Сад памяти" соотечественники посадили десять пальм в сквере напротив Русского дома. После высадки пальмовой аллеи гостей ждала "полевая кухня" с гречневой кашей и тушенкой от команды Русского дома. Мероприятия не остановил даже начавшийся тропический дождь, характерный для этого региона.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
танзания
дар-эс-салам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787659889_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79ef9df809564da95ec5e5d4e7a447f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
танзания, дар-эс-салам, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Танзания, Дар-эс-Салам, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании

В Танзании прошел "Бессмертный полк" и международная акция "Сад памяти"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Значок с надписью "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" прошли в Танзании, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
В шествии приняли участие около 60 соотечественников, половина из которых - дети. Организаторами выступили Русский дом в Дар-эс-Саламе, Координационный совет российских соотечественников в Танзании и участники Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы.
В рамках акции "Сад памяти" соотечественники посадили десять пальм в сквере напротив Русского дома. После высадки пальмовой аллеи гостей ждала "полевая кухня" с гречневой кашей и тушенкой от команды Русского дома.
Мероприятия не остановил даже начавшийся тропический дождь, характерный для этого региона.
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
15 апреля, 16:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТанзанияДар-эс-СаламФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала