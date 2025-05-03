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Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей - РИА Новости, 03.05.2025
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23:56 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html
Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей
Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей - РИА Новости, 03.05.2025
Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей
Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) за последние два дня убили около 300 мирных жителей в провинции Западный Кордофан на юге Судана, заявило... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:56:00+03:00
2025-05-03T23:56:00+03:00
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дарфур
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) за последние два дня убили около 300 мирных жителей в провинции Западный Кордофан на юге Судана, заявило министерство иностранных дел страны. "Террористические формирования "Джанджавид" (СБР – ред.) продолжают совершать преступления против человечности, массовые убийства и этнические чистки в различных частях страны. За последние два дня они совершили новые массовые убийства мирных жителей в городе Эн-Нахуд в провинции Западный Кордофан. Число погибших достигло около 300 человек", - говорится в заявлении МИД Судана. В конце марта вооруженные силы Судана объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от повстанческих формирований СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года войны в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, это крупнейший кризис в мире, связанный с перемещенными лицами.
https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023402.html
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в мире, судан, хартум (город), дарфур, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Хартум (город), Дарфур, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей

МИД Судана: повстанцы за два дня убили около 300 человек на юге страны

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Судане
Военнослужащие в Судане - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие в Судане. Архивное фото
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) за последние два дня убили около 300 мирных жителей в провинции Западный Кордофан на юге Судана, заявило министерство иностранных дел страны.
"Террористические формирования "Джанджавид" (СБР – ред.) продолжают совершать преступления против человечности, массовые убийства и этнические чистки в различных частях страны. За последние два дня они совершили новые массовые убийства мирных жителей в городе Эн-Нахуд в провинции Западный Кордофан. Число погибших достигло около 300 человек", - говорится в заявлении МИД Судана.
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В конце марта вооруженные силы Судана объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от повстанческих формирований СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года войны в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, это крупнейший кризис в мире, связанный с перемещенными лицами.
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21 апреля, 15:41
 
В миреСуданХартум (город)ДарфурСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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