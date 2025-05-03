https://ria.ru/20250503/sud-2014733104.html
Жителя Калужской области осудили за вымогательство 130 тысяч рублей
Жителя Калужской области осудили за вымогательство 130 тысяч рублей - РИА Новости, 03.05.2025
Жителя Калужской области осудили за вымогательство 130 тысяч рублей
Суд в Калужской области приговорил к принудительным работам мужчину, с фейкового женского аккаунта в Telegram вымогавшего у другого мужчины 130 тысяч рублей за... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:38:00+03:00
2025-05-03T03:38:00+03:00
2025-05-03T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к принудительным работам мужчину, с фейкового женского аккаунта в Telegram вымогавшего у другого мужчины 130 тысяч рублей за то, что не будет публиковать его интимные фото, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что гражданин зарегистрировал в мессенджере Telegram аккаунт, используя женское имя и фотографию. Он вступил в чат для знакомств, где приметил пользователя, находящегося в активном поиске партнерши. Общение продолжилось в соцсети "ВКонтакте", на этой случай у злоумышленника была припасена фейковая страница с женскими анкетными данными. Дело дошло до обмена фотографиями, в какой-то момент потерпевший отправил своё обнаженное фото. Вскоре собеседник начал шантажировать мужчину, угрожал распространить изображение, избежать позора можно было с помощью денежных переводов. В течение продолжительного времени потерпевший сделал два десятка отравлений на общую сумму 124 тысячи рублей с банковской комиссией в размере 4500 рублей. Позднее он обратился в полицию. Правоохранители нашли вымогателя, он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб, попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце марта.
https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011064070.html
https://ria.ru/20250326/mvd-2007458446.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, telegram, калужская область
Происшествия, Технологии, Telegram, Калужская область
Жителя Калужской области осудили за вымогательство 130 тысяч рублей
Мужчина вымогал деньги у пользователя соцсети, угрожая публикацией интимных фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к принудительным работам мужчину, с фейкового женского аккаунта в Telegram вымогавшего у другого мужчины 130 тысяч рублей за то, что не будет публиковать его интимные фото, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что гражданин зарегистрировал в мессенджере Telegram
аккаунт, используя женское имя и фотографию. Он вступил в чат для знакомств, где приметил пользователя, находящегося в активном поиске партнерши. Общение продолжилось в соцсети "ВКонтакте", на этой случай у злоумышленника была припасена фейковая страница с женскими анкетными данными.
Дело дошло до обмена фотографиями, в какой-то момент потерпевший отправил своё обнаженное фото. Вскоре собеседник начал шантажировать мужчину, угрожал распространить изображение, избежать позора можно было с помощью денежных переводов. В течение продолжительного времени потерпевший сделал два десятка отравлений на общую сумму 124 тысячи рублей с банковской комиссией в размере 4500 рублей. Позднее он обратился в полицию.
Правоохранители нашли вымогателя, он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб, попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце марта.