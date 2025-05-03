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Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе - РИА Новости, 03.05.2025
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08:35 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/subbotniki-2014745144.html
Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе
Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе - РИА Новости, 03.05.2025
Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе
Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:35:00+03:00
2025-05-03T08:35:00+03:00
общество
антон орлов
superjob
институт исследования проблем современной политики
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил Минтруду запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников. "Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов. Мужчины за запрет выступают чаще женщин (54% и 34% соответственно). Сторонники запрета называют субботники "пережитком прошлого" и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: "Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные". Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий (33%) - за.
https://ria.ru/20240824/subbotnik-1968202889.html
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общество, антон орлов, superjob, институт исследования проблем современной политики
Общество, Антон Орлов, SuperJob, Институт исследования проблем современной политики
Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе

SuperJob: 43% россиян выступили против принудительных субботников на работе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота на субботнике
Работа на субботнике - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа на субботнике. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил Минтруду запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.
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24 августа 2024, 08:49
"Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.
Мужчины за запрет выступают чаще женщин (54% и 34% соответственно).
Сторонники запрета называют субботники "пережитком прошлого" и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: "Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные".
Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий (33%) - за.
Жители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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ОбществоАнтон ОрловSuperJobИнститут исследования проблем современной политики
 
 
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