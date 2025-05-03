https://ria.ru/20250503/subbotniki-2014745144.html

Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе

Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе - РИА Новости, 03.05.2025

Опрос выявил отношение россиян к субботникам на работе

Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:35:00+03:00

2025-05-03T08:35:00+03:00

2025-05-03T08:35:00+03:00

общество

антон орлов

superjob

институт исследования проблем современной политики

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Против принудительных субботников на работе выступает почти половина (43%) россиян, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил Минтруду запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников. "Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов. Мужчины за запрет выступают чаще женщин (54% и 34% соответственно). Сторонники запрета называют субботники "пережитком прошлого" и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: "Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные". Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий (33%) - за.

https://ria.ru/20240824/subbotnik-1968202889.html

https://ria.ru/20250418/subbotnik-2011934436.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, антон орлов, superjob, институт исследования проблем современной политики