https://ria.ru/20250503/ssha-2014819358.html

Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне

Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 03.05.2025

Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне

Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, которое впервые пройдет в американской столице... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:42:00+03:00

2025-05-03T22:42:00+03:00

2025-05-03T22:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

вашингтон (штат)

сша

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, которое впервые пройдет в американской столице после шестилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 по местному времени (22.30 мск) в парке Лафайет-сквер, расположенном напротив администрации президента США, собрались несколько десятков участников мероприятия, готовящихся к началу шествия, которое запланировано на 16.00 (23.00 мск). Ожидается, что акция начнется в Лафайет-сквер, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны. Как заявила ранее координатор проекта Анна Блоха РИА Новости, власти американской столицы выдали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк". Власти санкционировали присутствие 300 человек.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013398118.html

вашингтон (штат)

сша

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в мире, вашингтон (штат), сша, 80-летие победы в великой отечественной войне