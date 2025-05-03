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Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:42 03.05.2025 (обновлено: 22:43 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014819358.html
Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 03.05.2025
Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, которое впервые пройдет в американской столице... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:42:00+03:00
2025-05-03T22:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, которое впервые пройдет в американской столице после шестилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 по местному времени (22.30 мск) в парке Лафайет-сквер, расположенном напротив администрации президента США, собрались несколько десятков участников мероприятия, готовящихся к началу шествия, которое запланировано на 16.00 (23.00 мск). Ожидается, что акция начнется в Лафайет-сквер, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны. Как заявила ранее координатор проекта Анна Блоха РИА Новости, власти американской столицы выдали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк". Власти санкционировали присутствие 300 человек.
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в мире, вашингтон (штат), сша, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вашингтон (штат), США, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в Вашингтоне

Участники "Бессмертного полка" собираются у Белого дома для участия в шествии

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" собираются у Белого дома в центре Вашингтона для участия в памятном шествии, которое впервые пройдет в американской столице после шестилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 15.30 по местному времени (22.30 мск) в парке Лафайет-сквер, расположенном напротив администрации президента США, собрались несколько десятков участников мероприятия, готовящихся к началу шествия, которое запланировано на 16.00 (23.00 мск).
Ожидается, что акция начнется в Лафайет-сквер, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны.
Как заявила ранее координатор проекта Анна Блоха РИА Новости, власти американской столицы выдали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк". Власти санкционировали присутствие 300 человек.
И.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов возлагает цветы к мемориальной доске во время мероприятия к 80-летию исторической встречи союзников на Эльбе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы
25 апреля, 13:45
 
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