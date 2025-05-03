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"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 03.05.2025 (обновлено: 20:56 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014811960.html
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США - РИА Новости, 03.05.2025
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США
Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию России в полномасштабную войну, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:46:00+03:00
2025-05-03T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию России в полномасштабную войну, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о желании ускорить создание украинских баллистических ракет."Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет", — отметил Риттер.По словам эксперта, Киев отказывается от шанса сохранить государство и движется к будущему, в котором Украины не будет."Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше", — выразил мнение аналитик.Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014798013.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, США
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США

Риттер: Зеленский стремится превратить СВО в войну

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию России в полномасштабную войну, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима о желании ускорить создание украинских баллистических ракет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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"Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет", — отметил Риттер.
По словам эксперта, Киев отказывается от шанса сохранить государство и движется к будущему, в котором Украины не будет.
«
"Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше", — выразил мнение аналитик.
Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСША
 
 
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