https://ria.ru/20250503/ssha-2014811960.html

"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США

"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США - РИА Новости, 03.05.2025

"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США

Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию России в полномасштабную войну, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:46:00+03:00

2025-05-03T20:46:00+03:00

2025-05-03T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию России в полномасштабную войну, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о желании ускорить создание украинских баллистических ракет."Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет", — отметил Риттер.По словам эксперта, Киев отказывается от шанса сохранить государство и движется к будущему, в котором Украины не будет."Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше", — выразил мнение аналитик.Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014798013.html

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